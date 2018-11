Pinneberg - Tödlicher Verkehrsunfall

von shz.de

26. November 2018, 13:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Freitagnachmittag ist es im

Stadtgebiet zu einem Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen eine

Person tödlich verunglückt ist.



Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge erfasste ein 26-jähriger

Autofahrer aus Hamburg gegen 17 Uhr im Bereich der Saarlandstraße

einen die Fahrbahn querenden Passanten.



Rettungskräfte transportierten den 80-jährigen Fußgänger in ein

Hamburger Krankenhaus, wo der Mann aus Pinneberg seinen schweren

Verletzungen am Abend erlag.



Zur Klärung der genauen Unfallursache zogen die Beamten einen

Sachverständigen hinzu.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen

können, werden gebeten, sich unter 04101-2020 mit der Polizei

Pinneberg in Verbindung zu setzen.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Nico Möller

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160-3619378

E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell