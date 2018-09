Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

von shz.de

24. September 2018, 12:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Freitagabend ist es an der Kreuzung

Hans-Hermann-Kath-Brücke / Elmshorner Straße /

Friedrich-Ebert-Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich

zwei unbekannte Fußgänger nur durch einen Sprung vor dem

verunfallenden Pkw retten konnten.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 33-Jähriger um 19:21 Uhr

die Hans-Hermann-Kath-Brücke in Richtung Innenstadt. An der genannten

Kreuzung bog der Polo nach links in die Elmshorner Straße ab. Hierbei

soll der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und mit dem

rechten Vorderrad die aus seiner Sicht rechtsseitige Mittelinsel

überfahren haben. Kurz vor dem Zusammenstoß mit dem dortigen

Ampelmast soll der Fahrer das Auto wieder auf die Fahrbahn korrigiert

haben können.



Zwei auf der Mittelinsel befindliche Fußgänger sollen sich nach

Zeugenangaben nur durch einen Sprung vor einer Kollision mit dem

außer Kontrolle geratenen Wagen haben retten können. Diese seien aus

Richtung des dortigen Schnellrestaurants gekommen.



Der Unfallwagen soll im Anschluss auf den Markplatz gefahren sein.



Hier stellten die alarmierten Polizeibeamten wenig später den

mutmaßlichen Fahrer fest, der soeben seinen Reifen wechseln wollte.



Die Beamten nahmen den Pinneberger mit auf das Polizeirevier und

veranlassten die Entnahme von Blutproben, da ein vorheriger

Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille ergeben hatte.



Weiterhin beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und

schrieben eine Strafanzeige.



Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen jetzt die beiden

Fußgänger, die ihren Weg laut Zeugenangaben fortgesetzt haben sollen

sowie weitere Zeugen.



Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.









