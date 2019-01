Pinneberg - Polizei hat Grünpfeilschild im Blick

von shz.de

21. Januar 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Beamtinnen und Beamte des Polizei- Autobahn-

und Bezirksreviers Elmshorn haben am vergangenen Freitagvormittag im

Bereich der Hans-Hermann-Kath-Brücke / Elmshorner Straße eine

Schwerpunktkontrolle zur Überwachung des dortigen Grünpfeils (VZ 720)

durchgeführt. Hierzu beobachteten die Polizistinnen und Polizisten

das Verhalten der Verkehrsteilnehmer, die aus der ehemaligen

Hochstraße nach rechts in die Elmshorner Straße in Richtung des

Bahnhofes abbogen.



Das VZ 720 ist ein nicht leuchtendes Verkehrszeichen, das als

Ergänzung zur dortigen Lichtzeichenanlage dem rechts abbiegenden

Verkehr auch bei Rotlicht das Abbiegen erlaubt, wenn sie zuvor an der

Haltlinie angehalten haben und eine Behinderung oder Gefährdung

anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Hierbei geht es

insbesondere um den an der Fußgängerampel querenden Fußgängerverkehr

sowie den Fahrzeugverkehr der durch Lichtzeichen freigegebenen

Fahrtrichtung.



Die Missachtung des Haltgebotes an der Haltlinie bei Rotlicht mit

daneben angebrachtem Grünpfeil ist mit einem Bußgeld in einer Höhe

von 70 Euro und einem Punkt in Flensburg belegt. Bei Behinderung,

Gefährdung oder gar Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer steigt das

Bußgeld.



Hintergrund der gezielten Kontrolle waren zuvor getätigte

Feststellungen der Polizei einhergehend mit Beschwerden aus der

Bevölkerung, die immer wieder falsches Verhalten an der dortigen

Lichtzeichenanlage beklagte.



Innerhalb von 90 Minuten ahndeten die Kolleginnen und Kollegen

insgesamt 23 Verstöße. Vor dem Hintergrund der hohen Zahl an

festgestellten Ordnungswidrigkeiten sowie des enormen Zuspruchs von

Passanten kündigt die Polizei weitere derartige Kontrollen an.









