Pinneberg / Polizei erbittet Zeugenhinweise nach Brandstiftung an Pkw

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Dienstag, den 04. Juli 2017,

setzten bisher unbekannte Täter im Fahltskamp einen Pkw VW Phaeton in

Brand. Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch ihre Beobachtungen zur

Tataufklärung beitragen können.



Gegen 02 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei einen brennenden Pkw auf

dem Parkplatz der Berufsschule gemeldet. Beim Eintreffen der

Polizeibeamten brannte der vordere Bereich des Fahrzeuges in voller

Ausdehnung. Durch die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr

Pinneberg konnte zwar ein Übergreifen des Feuers auf das gesamte

Fahrzeug verhindert werden, es entstand dennoch ein Sachschaden von

etwa 10.000 Euro.



Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Pkw

offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Zur Klärung der

genauen Brandursache wurde das Fahrzeug beschlagnahmt.



Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zum Brand oder zu

verdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei

Pinneberg unter 04101-2020.









Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 04.Jul.2017 | 16:14 Uhr