Pinneberg - Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser: Polizei sucht Zeugen

18. Oktober 2019, 11:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In Pinneberg nahmen Polizeibeamte am 17.10.19

insgesamt drei Einbrüche auf. Bei zwei Taten handelt es sich

lediglich um Versuche. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der

Bevölkerung.



Am 16.10.19, zwischen 14:45 Uhr und 20 Uhr, versuchten bislang

unbekannte Täter, die Eingangstür eines Reihenhauses im

Rotkehlchenweg aufzuhebeln. Ein Eindringen ins Haus gelang ihnen

jedoch nicht, woraufhin sie den Tatort wieder verließen.



Einen weiteren Tatort nahmen Polizisten in der Straße Bredenmoor

auf. Hier hebelten unbekannte Täter am 17.10.19, zwischen 17:30 Uhr

und 22:26 Uhr, das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Sie

entwendeten Schmuck und Bargeld. Anschließend verließen sie den

Tatort unerkannt.



Bereits am 16.10.19 wurde eine weitere Tat in der Datumer Chaussee

festgestellt. Hier hatten unbekannte Täter zwischen dem 06.10.19 und

dem 16.10.19 versucht, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung

aufzuhebeln. Ins Objekt gelangten sie jedoch nicht.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und

sucht nach Zeugen. Wer an den benannten Tatorten verdächtige

Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

04101-2020 zu melden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



