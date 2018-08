Pinneberg - Mann steht zu nah an der Bahnsteigkante - Zug muss Gefahrenbremsung einleiten

von shz.de

29. August 2018, 11:13 Uhr

Pinneberg (ots) - Am gestrigen Vormittag gegen 10:00 Uhr wurde die

Bundespolizei über einen Vorfall im Bahnhof Pinneberg informiert. Ein

Lokführer der Nordbahn musste eine Gefahrenbremsung einleiten, da

sich ein junger Mann bei Einfahrt des Zuges so nah an der

Bahnsteigkante aufhielt, dass dort akute Unfallgefahr bestand. Auf

die Hupsignale reagierte zudem überhaupt nicht. Es könnte daran

gelegen haben, dass der Mann mit seinem Handy beschäftigt war und

Kopfhörer im Ohr hatte. Den 25-Jährigen erwartet jetzt eine

Strafanzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Von

den Reisenden im Zug wurde durch die Gefahrenbremsung

glücklicherweise niemand verletzt. Die Bundespolizei weißt in diesem

Zusammenhang erneut daraufhin: Überschreiten sie die weiße

Sicherheitslinie erst, wenn der Zug komplett zum Halten gekommen ist.

Bitte denken Sie daran, dass bei durchfahrenden Zügen eine Sogwirkung

entstehen kann. Halten Sie Abstand!









