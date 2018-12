Pinneberg, Kummerfeld - Zeugenaufruf nach PKW-Aufbrüchen

von shz.de

14. Dezember 2018, 14:23 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zu Freitag (14.12.2018) ist es

in den Bereichen Pinneberg und Kummerfeld zu mindestens fünf

PKW-Aufbrüchen gekommen.



In der Prisdorfer Straße und in der Bundesstraße in Kummerfeld

sowie in der Quickborner Straße in Pinneberg brachen der oder die

unbekannten Täter die Fahrzeuge auf und entwendeten Wertgegenstände.



Das Polizeirevier Pinneberg bittet Zeugen, die Angaben zum

Sachverhalt machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht

haben, sich unter 04101-202110 zu melden.



Vor dem aktuellen Hintergrund rät die Polizei, dass keine

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren aufbewahrt werden sollten. Das

Fahrzeug stellt keinen sicheren Tresor dar.



Insbesondere sichtbar an der Windschutzscheibe angebrachte

Navigationshalterungen lassen Rückschlüsse auf ein entsprechendes

Navigationsgerät im Handschuhfach zu und bieten den Dieben auf ihrem

Beutezug einen zusätzlichen Anreiz.



Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der Mittelkonsole sichtbar

gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr, Opfer eines Kfz-Aufbruchs

zu werden. Eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche stellt

nahezu eine Einladung zum PKW-Aufbruch dar. Ein derartig

leichtsinniges Verhalten ist unbedingt zu vermeiden.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Jenna Timm

Telefon: 04551-884-2024

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell