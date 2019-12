Pinneberg, Hans-Hermann-Kath-Brücke - Zeugen nach Unfall gesucht

Avatar_shz von shz.de

27. Dezember 2019, 10:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 20.12.2019 kam es auf der Hans-Hermann-Kath-Brücke in

Pinneberg zu einem Unfall zwischen einem Audi und einer Fußgängerin. Die

Fußgängerin wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum

Unfallhergang und zur Ampelschaltung machen können.



Ein 59-jähriger Hamburger fuhr gegen 20:15 Uhr mit seinem Audi A 6 auf der

Elmshorner Straße in Richtung der Hans-Hermann-Kath-Brücke. Dort bog er an der

Ampel nach rechts ab und fuhr auf dem linken Fahrstreifen weiter. Hierbei kam es

zum Zusammenstoß mit einer jungen Frau, die die Fußgängerfurt der Brücke zu Fuß

überquerte.



Rettungskräfte versorgten die 20-jährige Pinnebergerin und brachten sie mit

schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.



Die Polizei sucht Personen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur

Ampelschaltung machen können. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 04101/2020 bei dem Polizeirevier Pinneberg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Mühlberger

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4478456

OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell