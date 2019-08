Pinneberg - Graffiti-Sprayer auf frischer Tat festgestellt

von shz.de

23. August 2019, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 22.08.19 stellte die Polizei in Pinneberg

einen Mann fest, der Graffitis an eine Hauswand gesprüht hatte.



Gegen 19:30 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei gemeldet, dass sich

Personen auf dem Dach eines leerstehenden Gebäudes in der Straße

Rehmen aufhalten. Mehrere Streifenwagen fuhren zu dem beschriebenen

Haus und trafen an dem Gebäude auf einen 26-jährigen, der durch ein

Fenster gerade aus dem Gebäude kletterte. Bei der anschließenden

Überprüfung stellten die Beamten bei dem Mann aus dem Kreis Pinneberg

mehrere Spraydosen und Farbreste an Händen und Kleidung fest. Er

räumte ein, mehrere Graffitis an die Gebäudewand gesprüht zu haben.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

eingeleitet. Die Spraydosen wurden sichergestellt.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell