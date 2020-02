Pinneberg - Folgemeldung zu Einbruch in Bäckerei / Tatverdächtiger sitzt in Haft

Avatar_shz von shz.de

04. Februar 2020, 14:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 2. Februar 2020, ist es zu einem Einbruch

in eine Pinneberger Bäckerei gekommen.



Der vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde am 3. Februar 2020 einem

Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft gegen den 38-jährigen

Schenefelder an. Er wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.



