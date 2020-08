Pinneberg / Feuer in einem im Umbau befindlichen Wohngebäude

Avatar_shz von shz.de

18. August 2020, 13:13 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 18.08.2020, gegen 23.20 Uhr meldet ein Zeuge eine starke Rauchentwicklung im Bereich des Daches eines Gebäudes in der Berliner Straße 51 (Pinneberg). Im vorderen Teil des Gebäudes befindet sich eine Pizzeria. Das Hinterhaus, ein eingeschossiger Flachdachbau, befindet sich zurzeit im Umbau zu Einzel-Wohnungen. Der Keller dieses Komplexes wird als Gebetsraum der islamischen Gemeinde genutzt. Die Raum war zum Brandausbruch geöffnet, es herrschte dort jedoch kein Betrieb.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der hintere Gebäudeteil. Die Feuerwehr Pinneberg konnte das Feuer gegen 00.58 Uhr löschen und ein Übergreifen des Feuers auf den vorderen Gebäudeteil mit der Moschee und der Pizzeria verhindern. Dort entstand lediglich ein Löschwasserschaden. Personen wurden nicht verletzt.



Der Sachschaden am Gebäude wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt.



Die Kriminalpolizei Pinneberg, Tel.: 04101-202-0, hat den Brandort beschlagnahmt und beschäftigt sich derzeit mit einem Brandsachverständigen vor Ort mit der Ursachenermittlung. Weitergehende Erkenntnisse liegen noch nicht vor.



Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise im Zusammenhang mit diesem Geschehen zu melden.



