Pinneberg: Festnahme nach Tötungsdelikt

Avatar_shz von shz.de

18. Mai 2020, 13:53 Uhr

Pinneberg (ots) - Seit dem heutigen Morgen ermittelt die Itzehoer Mordkommission in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Kriminalinspektion Pinneberg nach einem Tötungsdelikt in Pinneberg zum Nachteil einer Frau. Die Festnahme eines Tatverdächtigen erfolgte kurz nach der Tat.



Gegen 07.20 Uhr entdeckte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes in einer Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße eine leblose 71-jährige Kundin, die offenbar einer Gewalttat zum Opfer gefallen war. Einsatzkräfte der Polizei nahmen nur wenig später den 40-jährigen Sohn als Tatverdächtigen fest - er hielt sich am Tatort auf.



Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern an.



Weitere Auskünfte können seitens Polizei und Staatsanwaltschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.



Merle Neufeld



