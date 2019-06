Pinneberg - Fahrradfahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol gestellt

von shz.de

17. Juni 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Donnerstag, dem 13.06.2019,

stürzte ein stark angetrunkener Fahrer in der Rellinger Straße in

Pinneberg von seinem Fahrrad.



Um 9.23 Uhr war der 32-jährige Hamburger auf dem Radweg Richtung

Thesdorfer Weg unterwegs. Zeugen sahen, wie der 32-Jährige unsicher

fuhr, plötzlich stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die

gerufenen Polizeibeamten führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser

ergab 3,49 Promille.



Nach ersten Ermittlungen der Polizei fuhr er entgegengesetzt zur

vorgeschriebenen Fahrtrichtung.



Die Ermittler nahmen den Mann mit auf das Polizeirevier. Ein Arzt

entnahm eine Blutprobe. Im Anschluss verblieb der Hamburger zur

Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Die Polizisten leiteten ein

Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.









