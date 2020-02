Pinneberg - Einbruch in Bäckerei / Polizei nimmt Tatverdächtigen vor Ort fest

Avatar_shz von shz.de

03. Februar 2020, 13:03 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Sonntag, den 2. Februar 2020, ist es zu einem Einbruch

in eine Pinneberger Bäckerei-Filiale gekommen. Polizeibeamte nahmen vor Ort

einen Tatverdächtigen vorläufig fest.



Kurz nach 22 Uhr lief der Einbruchalarm an einer Bäckerei in der Mühlenstraße

auf. Die Regionalleitstelle der Polizei entsandte umgehend mehrere Streifenwagen

dorthin. Polizeibeamte durchsuchten die Räumlichkeiten und stellten im Büro

einen 38-jährigen aus Schenefeld fest. Er steht im Verdacht, zuvor in die

Bäckerei eingebrochen zu sein und wurde vorläufig festgenommen.



Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die weiteren Ermittlungen. Der 38-Jährige

wird am 3. Februar 2020 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe einem

Haftrichter vorgeführt.



