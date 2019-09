Pinneberg, Dingstätte / Polizei erbittet Hinweise nach Diebstahl im Blumenladen

Avatar_shz von shz.de

23. September 2019, 13:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am Samstag, den 21.09.19, kam es in Pinneberg

zu einem Diebstahl in einem Blumenladen in der Straße "Dingstätte."

Zwischen 15:30 und 15:45 Uhr wurde die verschlossene Kasse

aufgebrochen und mehrere hundert Euro entwendet. Eine

Täterbeschreibung gibt es nicht, da die Verkäuferin die Tat nicht

beobachtet hatte. Die Polizei Pinneberg hat die Ermittlungen

aufgenommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.









