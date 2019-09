Pinneberg - Der Weg war nicht weit: Polizei zieht betrunkenen Autofahrer direkt vor dem Polizeirevier aus dem Verkehr

Avatar_shz von shz.de

24. September 2019, 09:53 Uhr

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht zum Dienstag, den 24.09.19,

stellte die Besatzung eines Streifenwagens einen betrunkenen

Autofahrer fest - direkt vor dem Polizeirevier.



Gegen 01:00 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Zeuge telefonisch

bei der Polizei und äußerte den Verdacht, dass der Fahrer eines

Renault betrunken ist. Die Regionalleitstelle der Polizei entsandte

sofort mehrere Streifenwagen, um nach dem Renault zu fahnden. Einer

der Streifenwagen startete direkt vom Polizeirevier Pinneberg. Als

die Beamten vom Gelände des Polizeireviers auf die Elmshorner Straße

einbiegen wollten, fuhr der gesuchte Renault an ihnen vorbei. Die

Polizisten stoppten das Auto und kontrollierten den Fahrer. Ein

durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 52-jährigen Rellinger ergab

einen Wert von 2,38 Promille.



Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutprobenentnahme an und

beschlagnahmten seinen Führerschein. Den 52-Jährigen erwartet nun ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.









Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell