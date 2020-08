Pinneberg / Brennender Pkw in der Friedenstraße - Polizei geht von Brandstiftung aus

Avatar_shz von shz.de

14. August 2020, 14:33 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Am 13.08.2020, gegen 20:56 Uhr hat in der Friedenstraße 16 (Pinneberg) ein auf dem Hinterhof abgestellter und nicht zugelassener Pkw der Marke VW Bora Kombi gebrannt.



Die Feuerwehr konnte den Motorbrand schnell löschen und ein Übergreifen auf einen Garagentrakt verhindern. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt 4.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Pinneberg, Tel.: 04101-2020, hat aufgrund der Spurenlage die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und den Pkw beschlagnahmt. Die Ermittler bitten um Hinweise von Bürgern, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Bad Segeberg - Pressestelle - Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg



Kai Hädicke-Schories Telefon: 04551-884-0 E-Mail: Kai.Haedicke-Schories@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4679804 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg



Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell