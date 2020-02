Pinneberg - Aufzug der Antifaschistischen Initiative des Kreises Pinneberg

Avatar_shz von shz.de

17. Februar 2020, 21:02 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Für Freitagabend, den 17. Februar 2020 ab 18:45 Uhr, hatte

die Antifaschistische Initiative des Kreises Pinneberg einen Aufzug zum Thema

"Für eine solidarische Gesellschaft - Gemeinsam gegen Hufeisentheorie und

Faschismus" bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Dem Aufruf folgten am Abend

etwa 80 Teilnehmer.



Polizeikräfte begleiteten den Aufzug, der durch den Pinneberger

Innenstadtbereich führte und für zwei Zwischenkundgebungen unterbrochen wurde.

Auswirkungen auf den Fahrzeugverkehr ergaben sich nur in geringem Maße, zu

weiteren Störungen ist es nicht gekommen.



Die Versammlung wurde gegen 21:00 Uhr planmäßig für beendet erklärt.



