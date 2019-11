Pinneberg - Aktuell viele Anrufe falscher Polizeibeamter

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 16:42 Uhr

Bad Segeberg (ots) - Im Laufe des Dienstag, den 26. November 2019, ist es zu

einer hohen Anzahl von Anrufen falscher Polizeibeamter insbesondere im Bereich

Pinneberg-Waldenau gekommen. Die Anrufe dauern derzeit noch an. Aus diesem

Grunde warnt die Polizei aktuell vor derartigen Anrufen. Geben Sie keine

privaten Informationen am Telefon heraus. Geben Sie auch keine Informationen

über Wertgegenstände oder Bargeld weiter. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre

örtliche Polizeidienststelle.



Weitere Angaben zu den Anrufen können derzeit nicht gegeben werden. Die

Ermittlungen dauern an.



Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de



