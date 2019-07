Pferde am Gleis verursachen Polizeieinsatz

von shz.de

04. Juli 2019, 14:22 Uhr

Witzwort (ots) - Gestern Abend gegen 21.15 Uhr wurde die

Bundespolizei über Tiere am Gleis auf der Bahnstrecke Husum - St.

Peter Ording informiert. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die

durchfahrenden Züge erteilt.



Die eingesetzte Streife der Bundespolizei konnte am Einsatzort im

Bereich Witzwort auch zwei Pferde auf einem Pferdehof feststellen. Es

konnte ermittelt werden, dass zwei Jugendliche die Pferde

offensichtlich schon eingefangen hatten. Der Langsamfahrbefehl konnte

wieder aufgehoben werden.



Der Tierhalter wurde angerufen und erschien am Einsatzort. Die

Bundespolizisten begutachteten die Einfriedung der Weide und stellten

fest, dass diese runtergetreten war. Der 48-jährige Tierhalter wurde

aufgefordert die Umzäunung umgehend in Ordnung zu bringen. Er muss

mit einer Anzeige rechnen.









Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell