Pellworm - Polizei sucht Zeugen nach Vergewaltigung

Pellworm (ots) - Am Montagabend (21.08.17), zwischen 21.12 Uhr und

21.53 Uhr wurde eine 33-jährige Pellwormerin von einem fremden Mann

überfallen und vergewaltigt. Die Frau befand sich an der Seeseite des

Deiches, zwischen der Auffahrt zum Deich am Tammwarftsweg und der

Alten Kirche, als sie plötzlich von einem Unbekannten von ihrem

Fahrrad gestoßen wurde. Sie stürzte daraufhin die Steinbefestigung

des Deiches hinunter und zog sich dabei nicht unerhebliche

Verletzungen zu. Der Mann schubste sie an die Wattkante, schlug sie

mit einem Stock und vergewaltigte die 33-Jährige. Diese versuchte

noch sich mit einem Pfefferspray zu wehren, welches der Mann ihr

jedoch entriss und sie damit besprühte. Nachdem der Mann von ihr

abließ, gelang es der Pellwormerin einen Notruf abzusetzen.



Die Kripo Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen,

die Angaben zu einem männlichen Fahrradfahrer machen können, der sich

zwischen 20 Uhr und 22.30 Uhr in der Nähe des oben beschriebenen

Ortes aufgehalten hat. Wichtig sind auch Hinweise zu Personen, die

sich in drei Wochen zuvor im Tatortbereich aufhielten, da die

Geschädigte regelmäßig diesen Bereich aufgesucht hat und der Täter

sie beobachtet haben könnte. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten,

sich an die Polizeistation Pellworm (04844-310) oder an die Polizei

Husum (04841-8300) zu wenden.









Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 14.Sep.2017 | 14:03 Uhr