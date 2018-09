Pedelec übersehen

von shz.de

19. September 2018, 14:23 Uhr

Ratzeburg (ots) - Trittau



Am 18.09.2018, gegen 17.20 Uhr, kam es in der Rausdorfer Straße

inTrittau zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, bei

dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde.



Ein 62-jähriger Trittauer befuhr mit seinem Pkw die Rausdorfer

Straße in Fahrtrichtung Grande und wollte an der entsprechenden

Einmündung nach links in den Mühlenweg abbiegen. Hierbei übersah er

offensichtlich einen in entgegengesetzter Richtung, verbotener Weise

auf dem Gehweg fahrenden 46-jährigen Trittauer auf einem Pedelec. Der

46-jährige konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr nach

ersten Ermittlungen ungebremst gegen den Pkw.



Durch den Aufprall erlitt der Pedelec-Fahrer lebensgefährliche

Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

eingeliefert. Der Pkw Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein

Gesamtsachschaden von ca. 6.000,-



Auf Grund der Schwere der Verletzungen ordnete die zuständige

Staatsanwaltschaft Lübeck für die Unfallaufnahme die Hinzuziehung

eines Gutachters an. Die weiteren Ermittlungen werden von der

Polizeistation Trittau geführt. Der 46-jährige Pedelec-Fahrer

befindet sich aktuell nicht mehr in Lebensgefahr.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

Holger Meier

- Stabsstelle / Presse -

Telefon: 04541/809-2010



Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell