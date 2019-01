pdnms20199117-3-Rendsburg. 5-jähriger Junge bei Verkehrsunfall verletzt.

von shz.de

17. Januar 2019

Rendsburg (ots) - Am 17.01.2019, gegen 11.33 Uhr ereignete sich an

der Kreuzung Schleswiger Chaussee/Boelckestraße ein Verkehrsunfall.

Eine 73-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Schleswiger Chaussee

stadteinwärts und bog an der Kreuzung nach rechts ab. Sie übersah

dabei einen 5-jährigen Jungen, der zu Fuß an der Ampel die Straße

überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde verletzt und ins

Krankenhaus verbracht. Während der Unfallaufnahme und Versorgung des

Jungen musste die Straße teilweise gesperrt werden.









