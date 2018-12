pdnms-3- -2- Festnahmen nach einem Einbruchsdiebstahl

von shz.de

16. Dezember 2018, 10:13 Uhr

Neumünster (ots) - Eine Wärmebildkamera auf dem Gelände einer

Recyclingfirma in der Leinestraße in Neumünster wurden zwei 23 und 28

jährigen Männern am 15.12.2018 gegen 22.00 Uhr zum Verhängnis.



Aufmerksame Wachleute konnten auf dem Monitor die beiden Männer

beobachten, wie diese sich an einem Container bei der Recyclingfirma

verbotswidrig zu schaffen machten.



Die eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier

Neumünster konnte dann in dem besagten Container die beiden 23 und 28

jährigen Männer festnehmen.



In dem Container wurden Laptops gelagert, diese sollten noch

hinsichtlich ihrer Verwertbarkeit überprüft werden.



Die beiden Festgenommenen erwartet jetzt eine Anzeige wegen

Einbruchsdiebstahl.



