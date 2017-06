pdnms-2- Gartenhaus abgebrannt, hoher Sachschaden

Bünsdorf (RD) (ots) - Am frühen Morgen des 10.06.2017 gegen 06.25

Uhr brannte ein größeres Gartenhaus in Bünsdorf , Kreis

Rendsburg/Eckernförde , vollständig nieder. Vermutlich unbekannte

Täter hatten das Gartenhaus in Brand gesteckt. An der dazugehörigen

Doppelhaushälfte wurde der Wintergarten ebenfalls in Mitleidenschaft

gezogen, einige Fenster wurden durch das Feuer zerstört. Der

Sachschaden dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt

wurde niemand, die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, denen am

10.06.2017 gegen 06.15 Uhr etwas verdächtiges im Bereich Bünsdorf /

Aukamp aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise bitte an jede

Polizeidienststelle oder telefonisch über den Polizeiruf 110.



Sönke Petersen









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222



Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

