PDHL-Stormarn-Reinbek-Stemwarder Straße/ Tötungsdelikt -Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen -Korrektur der Straße

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstag (17.08.) wurde ein

65-jähriger Mann in Reinbek tot aufgefunden. Die ersten Ermittlungen

deuten auf ein Tötungsdelikt hin. Die Staatsanwaltschaft Lübeck und

die Lübecker Mordkommission haben ihre Arbeit in diesem Fall

aufgenommen. Die Ermittler werden insbesondere von der Lübecker

Spurensicherung und dem Landeskriminalamt Schleswig-Holstein -

Kompetenzteam digitale Spuren- unterstützt. Die Gerichtsmedizin war

noch am Abend am Tatort; der Leichnam wurde nach Lübeck gefahren und

wird obduziert.



Dringend tatverdächtig ist der 31-jährige Felix Behmeleit. Er ist

189 cm, von hagerer Statur und hat mittelblonde, leicht verfilzte

Haare. Zuletzt hat er folgende Bekleidung getragen: einen

dunkelfarbenen Nadelstreifenanzug, schwarzes T-Shirt, Hausschuhe oder

Slipper, eine sogenannte Bauchtasche. Der Tatverdächtige hat eine

blaue Sporttasche.



Er wird als psychisch sehr labil und hochgradig aggressiv

eingeschätzt.



WARNUNG: Bitte vermeiden Sie direkten Kontakt zu dem Gesuchten und

informieren Sie die Polizei über 110.



Zu dem Tatgeschehen wird nach Hinweisen gefragt. Wer hat am

gestrigen Donnerstag in der Stemwarder Straße auffällige Personen

beobachtet, oder hat gegebenenfalls Anhalter im Nahbereich

mitgenommen und dort abgesetzt. Hinweise hierzu bitte an die

Kriminalpolizei in Lübeck unter 0451-1310 oder jede andere

Polizeidienststelle.



Weitere Ermittlungsstände können zum jetzigen Zeitpunkt aus

ermittlungstaktischen Gründen nicht veröffentlicht werden. Wir bitten

um Verständnis.



Foto: Polizei: freigegeben, richtl. Beschluss über StA Lübeck

liegt vor.









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/LPA/lpa_node.html



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

von shz.de

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:03 Uhr