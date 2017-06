PD Lübeck_OH_Eutin / "Zwei auf einen Streich" - Doppelermittlungserfolg des Polizeireviers Eutin

Lübeck (ots) - Am Morgen des 17.06.2017 wurden in der Eutiner

Stadtbucht und Am Rosengarten zwei erhebliche Sachbeschädigungen

festgestellt. Den Ermittlern des Polizeirevieres Eutin gelang es nun,

diese beiden Sachbeschädigungen aufzuklären.



Unbekannte Täter hatten einen Heizkörper im Foyer der Sparkasse

Holstein so stark beschädigt, dass über 3 Stunden das Wasser aus der

Heizungsanlage lief und einen erheblichen Sachschaden anrichtete.

Zuvor hatten unbekannte Täter vier Ahornbäume an der Stadtbucht

umgeknickt oder herausgerissen und diese zum Teil in den Großen

Eutiner See geworfen, was große Empörung in der Bevölkerung

hervorrief und natürlich auch Raum für Spekulationen schaffte.



Haupttäter ist ein geständiger 17-jähriger Heranwachsender aus

Ostholstein, der die Taten in Begleitung von weiteren Heranwachsenden

aus Lübeck und Ostholstein beging. Während der 17-jährige die

Sachbeschädigung in der Sparkasse allein verübte, wurden die Bäume in

der Stadtbucht als "Gemeinschaftsprojekt" beschädigt.



Es ist festzustellen, dass diese Nacht für die heranwachsenden

Täter, offenbar nach dem Konsum von Alkohol, in sinnloser

Zerstörungswut endete.



Neben den strafrechtlichen Konsequenzen müssen die Heranwachsenden

nun auch mit Schadenersatzansprüchen seitens der Stadt Eutin und der

Sparkasse rechnen.









