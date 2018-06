PD Lübeck_OH_BAB1 / Verkehrsunfall mit ungewöhnlichem Ausgang

von shz.de

22. Juni 2018, 15:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (20.06.2018) wurde eine Streife

des Polizei- Autobahn- und Bezirksrevieres Scharbeutz (PABR) zu einer

Gefahrenstelle an die Anschlussstelle Bad Schwartau entsandt. Dort

sollte gegen 18.10 Uhr ein Pkw seinen Auspuff verloren haben.



Der Pkw, ein Opel Corsa, hatte seine Fahrt in Richtung Fehmarn

fortgesetzt.



Zehn Minuten später meldet die Regionalleitstelle Süd der Polizei,

dass ein Pkw-Fahrer über den in der Baustelle liegenden Auspuff

gefahren wäre und leicht beschädigt auf das Erscheinen der Polizei

warten würde.



Der gesuchte Pkw Opel Corsa wurde an der Anschlussstelle

Neustadt-Pelzerhaken angehalten und kontrolliert. Der Auspuff am

Fahrzeug fehlte. Eine Beschreibung passte auf die Fahrzeugführerin.



Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Kennzeichen an dem

Fahrzeug bereits neu ausgegeben wurden und eigentlich zu einem VW

Touran gehörten. Der Opel wurde Anfang April 2018 außer Betrieb

gesetzt.



Für die Fahrerin lag eine unanfechtbare Entziehung der

Fahrerlaubnis der Klassen AM und B vor. Darüber hinaus waren auf den

Kennzeichen die Zulassungsplaketten nachgemalt. Zudem war der Wagen

somit nicht ordnungsgemäß versichert und zugelassen geführt worden.



Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne

Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.



Die Sachbearbeitung dieser Straftat wird auf dem PABR Scharbeutz

geführt.









