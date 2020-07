PD Lübeck / Kriminaldirektor Hans-Jürgen Köhnke ist der neue Leiter des Führungsstabes und ständige Vertreter des Behördenleiters der Polizeidirektion Lübeck

Avatar_shz von shz.de

06. Juli 2020, 11:43 Uhr

Lübeck (ots) - Am 01. Juli 2020 übernahm Kriminaldirektor Hans-Jürgen Köhnke (59) als Nachfolger des Polizeidirektors Bernd Olbrich die Leitung des Führungsstabes bei der Polizeidirektion Lübeck. Zeitgleich ist er durch diese Funktion der ständige Vertreter des Behördenleiters, Herrn Leitender Polizeidirektor Norbert Trabs. Bernd Olbrich übernahm im Mai 2020 die Leitung der Polizeidirektion Ratzeburg.



Hans-Jürgen Köhnke hat zuletzt die Kriminalinspektion Bad Oldesloe geleitet. Zwischenzeitlich war er im Landeskriminalamt SH und hat im letzten Jahr temporär die Polizeidirektion Ratzeburg geführt.



Der gebürtige Flensburger wohnt mit Frau und Tochter in Lübeck.



"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit vielen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit polizeilichen Partnern in Kommunen und benachbarten Behörden, mit denen ich gemeinsam zum Wohle aller Menschen im Kreis Ostholstein und der Hansestadt Lübeck wirken möchte."



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Lübeck Pressestelle Stefan Muhtz Telefon: 0451-131-2015 Fax: 0451-131-2019 E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/43738/4643679 OTS: Polizeidirektion Lübeck



Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell