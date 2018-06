PD Lübeck-HL / Entwichener Strafgefangener - erfolgreiche Fahndungsmaßnahmen

von shz.de

27. Juni 2018, 14:43 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der Lübecker

Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck Am heutigen

Mittwochvormittag (27.06.) flüchtete ein 47-jähriger Häftling der

Lübecker Justizvollzugsanstalt aus Behandlungsräumen des UKSH, Campus

Lübeck. Der Mann ist mit einer lebenslangen Haftstrafe belegt. Er

wurde am 23. Juni 2018 nach PsychKG in die Psychiatrie des UKSH von

einer Amtsärztin eingewiesen.



Umfangreiche Streifenwagen und ein Hubschrauber der Bundespolizei

waren sofort im Einsatz. Die Polizeidirektion Lübeck hatte eine

besondere Aufbauorganisation (BAO) für die Fahndung aufgerufen.



Gegen 11.30 Uhr konnte der Gesuchte in einer Wohnung dank der

guten Zusammenarbeit mit der JVA Lübeck durch Beamte der

Polizeidirektion Lübeck in der Ratzeburger Allee festgenommen werden.

Er leistete keinen Widerstand. Anschließend wurde der Mann in die

Justizvollzugsanstalt gefahren.









