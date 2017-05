PD Lübeck / Himmelfahrt - ruhiger Einsatzverlauf bis 15:00 Uhr

Lübeck (ots) - Die Polizeidirektion Lübeck kann für die erste

Tageshälfte einen ruhigen Feiertagsverlauf vermelden. Das gute Wetter

lockt viele Familien und Ausflügler an die Badeorte der Ostsee oder

an die Wanderwege in der Hansestadt. Traditionell sind auch in diesem

Jahr wieder viele Gruppen junger Männer mit dem Bollerwagen

unterwegs.



Die Polizeidirektion Lübeck ist im gesamten Bereich Lübeck und

Ostholstein mit Einsatzkräften präsent. Primäres Ziel ist sowohl die

Verhinderung von Störungen als auch die beweissichere Verfolgung von

Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. Dabei hat die Polizei ein

besonderes Auge auf die Vielzahl der "Vatertagsgruppen".



In der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr zählte die

Regionalleitstelle Süd in ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich

Lübeck, Ostholstein, Herzogtum Lauenburg und Stormarn insgesamt 147

Einsätze, davon hatten lediglich 20 einen "Himmelfahrtsbezug". In

Lübeck und Ostholstein musste die Polizei anlässlich des

Feiertagsgeschehens bis 15.00 Uhr elf Mal tätig werden.

Streitigkeiten, Körperverletzungen und Personen auf der Fahrbahn

waren die Haupteinsatzgründe.









