PD HL-Lübeck / WM-Vorrundenspiel Deutschland - Schweden

23. Juni 2018, 23:13 Uhr

Lübeck (ots) - Am Samstag (23.06.) fand das zweite Vorrundenspiel

der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 für die deutsche

Nationalmannschaft statt.



In Lübeck gab es eine angemeldete Public-Viewing Veranstaltung.

Ca. 1100 Personen suchten den Veranstaltungsbereich "Strandsalon"

auf.



Aus Sicht der Polizei verlief die genannte Veranstaltung ruhig.

Nach Spielende kam es zu keinen Anschlussveranstaltungen.









