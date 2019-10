PD HL- Feldmark im Bereich Mönkhagen- Segeberger Landstraße / Gefesselt aufgefundene Lübeckerin - Erneuter Zeugenaufruf Folgemeldung 4

Avatar_shz von shz.de

22. Oktober 2019, 13:13 Uhr

Lübeck (ots) - Gemeinsame Medien-Information der

Staatsanwaltschaft Lübeck und Polizeidirektion Lübeck:



Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe "Werft" konzentrieren sich

derzeitig auf die Zuordnung und Identifizierung des Fahrzeugführers

eines hellen Transportfahrzeuges mit vermutlichem Hochdach, welches

sich am Sonnabend (12.10.) gegen 05:30 Uhr, im Bereich der

Einmündung der Einsiedelstraße / Katharinenstraße aufgehalten haben

soll.



Ein Zeuge hatte sich aufgrund der bisherigen Pressemitteilungen

bei der Polizei gemeldet und geschildert, er habe die Geschädigte,

die ohne Begleitung unterwegs gewesen sei, im Einmündungsbereich

Katharinenstraße / Einsiedelstraße gesehen. Das beschriebene Fahrzeug

sei kurz in die Katharinenstraße abgebogen, um sodann aber gleich

wieder zu wenden und in Richtung der Geschädigten zurückzufahren. Den

weiteren Verlauf hat der Zeuge nach eigenen Angaben nicht beobachtet.



Die Ermittler der EG "Werft" bitten um Hinweise der Besucher der

Erstsemesterparty der Gollan-Kulturwerft und weiterer Personen, die

sich zur relevanten Zeit im Bereich der Einsiedelstraße /

Katharinenstraße aufgehalten haben.



Befand sich ein helles Transportfahrzeug mit vermutlichem Hochdach

während der Erstsemesterparty im Bereich der Gollan-Kulturwerft?



Ist ein solches Fahrzeug im Bereich der Einsiedelstraße

/Katharinenstraße am Sonnabend (12.10.) gegen 05.30 Uhr von Zeugen

beobachtet worden?



Hinweise auf ein solches Fahrzeug nimmt die EG "Werft" unter der

Rufnummer 0451-131-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Nachfragen zu diesem Sachverhalt sind zu richten an die

Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck



Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Stefan Muhtz, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck









