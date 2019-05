Pass gefälscht - Lettin war Georgierin

von shz.de

06. Mai 2019, 13:03 Uhr

Böglum (ots) - Gestern Mittag wurde der Bundespolizei in Böglum

(Kreis Nordfriesland) zwei Personen in einem schwedischen PKW durch

die dänische Polizei übergeben.



Gegenüber den eingesetzten Beamten wiesen sich die Insassen mit

einem georgischen bzw. lettischen Pass aus. Die Bundespolizisten

konnten jedoch ermitteln, dass es sich bei der Frau mit dem

lettischen Pass um eine 32-jährige Georgierin handelt. Bei

Überprüfung des Reisedokuments wurden Unregelmäßigkeiten

festgestellt: das Lichtbild war ausgetauscht worden, auch war der

Pass zur Fahndung ausgeschrieben. Dieser wurde sichergestellt.



Bei der Überprüfung des schwedischen Fahrzeugs stellten die

Beamten fest, dass der Volvo keinen Versicherungsschutz hatte. Somit

lag eine Straftat gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor. Die

Weiterfahrt wurde untersagt.



Die Georgierin, die mit gefälschten Papierne angetroffen wurde,

muss sich nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubtem Aufenthalt

verantworten.









