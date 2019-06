Panker: Vier Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

von shz.de

Panker (ots) - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Wagen auf der

Landesstraße 165 bei Panker sind Dienstagmittag vier Personen

verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Die Straße musste für rund

zwei Stunden gesperrt werden.



Nach jetzigem Ermittlungsstand war ein 82 Jahre alter

Mercedes-Fahrer, der die L 165 aus Schönberg in Richtung Lütjenburg

befuhr, gegen 12:30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf die

Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Hyundai

zusammengestoßen. Der Hyundai kam dadurch von der Fahrbahn ab, wurde

gegen einen Baum gedrückt und anschließend zurück auf die Fahrbahn

geschleudert. Ein 25-jähriger Renault-Fahrer versuchte einer weiteren

Kollision zu entgehen, kam hierbei auf die Bankette, überschlug sich

und kam auf dem Dach zum Liegen.



Die beiden 54 Jahre alten Insassen des Hyundai erlitten schwere,

allerdings nicht lebensbedrohliche, Verletzungen und kamen in

Krankenhäuser. Auch der Hund, der sich mit in dem Wagen befand,

musste tierärztlich behandelt werden. Der 25 Jahre alte Twingo-Fahrer

und der 82 Jahre alte Fahrer des Mercedes erlitten leichte

Verletzungen und kamen ebenfalls in Krankenhäuser.



Die Landesstraße war zwischen Gadendorf und Todendorfer Kreuz etwa

zwei Stunden voll gesperrt. Neben Polizeibeamten aus Lütjenburg und

Schönberg waren die Freiwilligen Feuerwehren Gadendorf, Darry,

Satjendorf und Lütjenburg eingesetzt. Ebenfalls eingesetzt waren drei

Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber.



