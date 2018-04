Pahlen: Einbrüche in Kindergarten und Kirche - Zeugen gesucht

von shz.de

06. April 2018, 13:33 Uhr

Pahlen (ots) - In der Nacht vom 05. April auf den 06. April

ereigneten sich in Pahlen zwei Einbrüche. Unbekannte Täter drangen in

die Kindertagesstätte Rasselbande im Kirchweg 4a und in das Gebäude

der Diakonie/Gemeindehaus/Kirche im Kirchweg 6 ein. Die Täter brachen

Außentüren und Innentüren auf und durchsuchten die Räume -

offensichtlich nach Bargeld.



In der Kindertagesstätte stahlen sie einen geringen Geldbetrag aus

einer Kasse. Das Gemeindehaus und die Kirche wurden ebenfalls

durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen fehlt dort allerdings nichts.

Auch der Schrank mit den Abendmahlsutensilien war aufgebrochen - die

Täter haben diese allerdings zurückgelassen.



An beiden Objekten entstand nicht unerheblicher Sachschaden.



Die Tatzeit kann zwischen 22.15 und morgens 07.00 Uhr eingegrenzt

werden. Die Polizei in Lunden sucht nun Zeugen, die im Kirchweg

Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise unter 04882-1410









