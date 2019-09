Pahlen: Dieseldiebstahl

Avatar_shz von shz.de

09. September 2019, 13:53 Uhr

Pahlen (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es auf dem Gelände

eines Kieswerkes in Pahlen zu einem Diebstahl von Kraftstoff

gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die

Täter geben können.



Im Zeitraum von Samstag, 13.00 Uhr, bis Montag, 05.30 Uhr, begaben

sich Unbekannte auf das Grundstück in der Straße Höchster Berg und

stahlen aus einem Radlader mehrere Liter Dieselkraftstoff und eine

Kraftstoffpumpe im Gesamtwert von insgesamt etwa 200 Euro. Hinweise

auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an

die Polizei in Lunden unter der Telefonnummer 0488 2 / 4299890

wenden.



Merle Neufeld









Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de



Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell