++ Paddler aus dem Raum Dresden auf der Elbe bei Geestacht untergegangen ++ Polizei, Feuerwehr und DLRG suchen nach Vermisstem ++

Avatar_shz von shz.de

12. Juli 2020, 18:22 Uhr

Lüneburg (ots) - Marschacht, OT Rönne - Paddler in der Elbe vermisst



Am Sonntag, 12.07.20, gegen 11.40 Uhr, beobachteten Autofahrer ein mit einer Person besetztes Kajak, das auf er Elbe stromabwärts in Richtung des Wehrs bei Geestacht fuhr. Offenbar war das Kajak in die starke Strömung des Wehrs geraten und der Paddler konnte sich und sein Boot daraus nicht mehr befreien. Nachdem der Kajakfahrer in dem Wehr verschwunden war und auf der anderen Seite nicht auftauchte, wählten die Zeugen den Notruf. Polizei, DLRG und Feuerwehr suchten über mehrere Stunden nach dem jungen Mann. Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt, jedoch wurden lediglich das Kajak und persönliche Gegenstände gefunden. Mittlerweile steht fest, dass es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei dem vermissten Mann um einen 23-Jährigen aus der Nähe von Dresen handelt. Der 23-Jährige war am 04.07.20 mit dem Kajak von Pirna mit dem Ziel Hamburg aufgebrochen. Die Suche wurde gegen 15.20 Uhr erfolglos abgebrochen. Taucher konnten aufgrund der starken Strömung in dem Bereich auch bei ausgeschaltetem Wehr nicht tauchen. Die Rettungskräfte waren mit insgesamt 15 Booten im Einsatz.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg Pressestelle Antje Freudenberg Telefon: 04131-8306-2515 Mobil: 01520-9348988 E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/59488/4649852 OTS: Polizeiinspektion Lüneburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell