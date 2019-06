Ottenbüttel: Abi-Feier endet mit Blutprobe

von shz.de

24. Juni 2019, 12:13 Uhr

Ottenbüttel (ots) - Durch zwei aufmerksame Zeugen ist es am

Sonntagmorgen einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines

jungen Mannes in Ottenbüttel aufzudecken. Der war auf dem Heimweg von

seiner Abi-Fete in Dithmarschen.



Gegen 06.54 Uhr ging der Anruf aufmerksamer Zeugen bei der Polizei

ein. Sie informierten die Ordnungshüter über einen vorausfahrenden

PKW auf der Autobahn 23 von Heide kommend in Fahrtrichtung Hamburg,

der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. An der Ausfahrt

Schenefeld verließ der Fahrzeugführer die Autobahn. Als die

Streifenwagenbesatzung auf dem Weg in Richtung Schenefeld war, kam

ihr der PKW-Fahrer mit dem VW entgegen. Die Einsatzkräfte stoppten

den jungen Mann aus dem Kreis Steinburg. Der Atemalkoholtest bei dem

Beschuldigten ergab einen Wert von 0,99 Promille, woraufhin sich der

18-Jährige einer Blutprobe unterziehen musste. Die Fahrzeugschüssel

des Verkehrsteilnehmers behielten die Polizisten ein - er wird sich

nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.



