Ostholstein - Majenfelde / Feuer macht Doppelhaushälfte unbewohnbar

Avatar_shz von

14. März 2022, 07:48 Uhr

Lübeck (ots) -

Am Donnerstag (10.03.2022) kam es in Majenfelde zu einem Brandausbruch in einer Doppelhaushälfte. Diese ist derzeit unbewohnbar. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 17:30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Ortschaft Majenfelde gerufen, da dort ein Feuer ausgebrochen war. Vor Ort konnten durch die eingesetzten freiwilligen Feuerwehren brandbetroffene Gegenstände nach draußen gebracht und dort abgelöscht werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist das Haus aktuell unbewohnt, aber nicht leerstehend. Durch die starke Verrußung ist die Haushälfte sehr in Mitleidenschaft gezogen worden und unbewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalpolizei in Eutin aufgenommen und dauern an. Zur Schadenhöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

