Osdorf / Kreis RD-ECK - Seniorin aufgefunden

30. Oktober 2019, 08:33 Uhr

Osdorf / Kreis RD-ECK (ots) - 191030-2-pdnms Seniorin in Osdorf wieder

aufgefunden



Osdorf / Kreis RD-ECK. Das ging zum Glück schnell: Die vermisste alte Dame ist

in Osdorf aufgefunden worden. Sie ist unterkühlt und wird derzeit ärztlich

versorgt. Die Suchmeldung kann gelöscht werden! Siehe unsere Meldung

191030-1-pdnms.



Sönke Hinrichs







