Open Ship - bei der Bundespolizei See beim Hafengeburtstag Hamburg 2019

17. April 2019, 17:13 Uhr

Im Rahmen der Feierlichkeiten des 830. Hafengeburtstags Hamburg

2019 wird die Bundespolizei See auch in diesem Jahr wieder mit einem

Einsatzschiff präsent sein. Wer ein Einsatzschiff der Bundespolizei

See besichigen möchte, sollte sich diese Termine merken: =>

Sonnabend, 11. Mai 2019 - Open Ship von 10 bis 17 Uhr => Sonntag, 12.

Mai 2019 - Open Ship von 10 bis 14 Uhr In diesen Zeiten ist das

Einsatzschiff der Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven für Besucher

geöffnet. Die Besatzung erklärt ihre Aufgaben an Bord des Schiffes

und gibt einen Einblick in die Aufgaben der Bundespolizei See. Auf

einem Rundgang, angefangen von der Gangway über das Oberdeck können

die Messe, der Maschinenraum und die Brücke umfassend erkundet

werden. Neben den Wasserfahrzeugen der Hamburger Wasserschutzpolizei,

des Zolls und des Fischereischutzes gibt auch die Bundespolizei See

kleine Einblicke in ihre Einsatzmöglichkeiten in Form von kurzen

Vorführungen auf der Elbe. Abschließend endet das Programm der

Bundespolizei See mit der Teilnahme an der traditionellen

Auslaufparade. Die Besatzung freut sich auf Ihren Besuch an Bord des

Einsatzschiffes und wünscht bis dahin eine gute Zeit.









Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

Wolfgang Rodehorst

Telefon: 04721-7074 106

Fax: 04721-7074 133

E-Mail: wolfgang.rodehorst@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern,

Niedersachsen sowie in Nord- und Ostsee und anlassbezogen darüber

hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.



Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.



