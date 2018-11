Oldendorf: Einbruch in Gebäude der Stadtwerke Itzehoe GmbH

von shz.de

21. November 2018, 10:55 Uhr

Oldendorf (ots) - In der Nacht zum Dienstag ist es zu einem

Einbruch in ein Gebäude der Stadtwerke in Oldendorf gekommen.

Stehlgut erlangten die Täter nicht. Die Polizei sucht nun nach

Zeugen.



Ein Mitarbeiter bemerkte Dienstagmorgen ein offen stehendes

Fenster sowie einen von der Wand abmontierten Tresor und informierte

daraufhin die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen drückten die

Täter ein Fenster auf und stiegen in das Objekt ein. In den

Räumlichkeiten befand sich ein Tresor, den die Einbrecher zu öffnen

versuchten. Dies gelang ihnen jedoch nicht und sie entfernten sich

ohne Beute in unbekannte Richtung. Im Nachhinein stellte sich heraus,

dass der Safe ohnehin leer gewesen ist.



Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der

Stadtwerke beobachtet haben, bitten wir um Hinweise unter

Telefonnummer 04821/602-0.



