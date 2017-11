"Ohne Grund an den Haaren gezogen" - S-Bahn bleibt stehen - Einsatz der Bundespolizei

von shz.de

erstellt am 29.Nov.2017 | 10:23 Uhr

Krupunder (ots) - Gestern Nachmittag gegen 16.15 Uhr wurde die

Bundespolizei über einen Vorfall in der S-Bahn im Bahnhof Krupunder

informiert. Offensichtlich war es dort zu Ausschreitungen in der S 3

gekommen und der Zug fuhr nicht weiter.



Die eingesetzte Streife der Bundespolizei erreichte den Bahnhof

Krupunder und konnte ermitteln, dass eine 35-jährige Schweizerin

einer Reisenden ohne Grund an den Haaren gezogen hatte. Die Frau

wirkte psychisch instabil und wurde aus der S-Bahn gebeten.



In den Diensträumen der Bundespolizei in Elmshorn wurde ein

Amtsarzt hinzugezogen, der die Einweisung ins Klinikum Elmshorn

veranlasste. Der Transport mit einem Rettungswagen wurde durch zwei

Bundespolizisten begleitet.



Die Schweizerin muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.









