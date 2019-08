Ohne Führerschein und mit einem nicht angemeldetem Fahrzeug unterwegs

von shz.de

Ratzeburg (ots) - 07. August 2019 | Kreis Stormarn - 06.08.2019

Barsbüttel / BAB 1



Am 06.08.2019, gegen 15 Uhr, kontrollierten die Beamten des

Polizei-Bezirksrevieres Bad Oldesloe in Barsbüttel ein Fahrzeug,

welches ihnen zuvor auf der BAB 1, von Lübeck kommend in Richtung

Hamburg, aufgefallen war.



Bei der Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges fiel den Beamten eine

nachträglich angebrachte Zulassungsplakette auf den Kennzeichen auf.

Es stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrzeugführer aus

Nordwestmecklenburg mit einem nicht zugelassenen Pkw ohne

Versicherungsschutz unterwegs gewesen war. Zudem ist der 32-Jährige

nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Kennzeichen wurden

noch vor Ort durch die Beamten entfernt, das Fahrzeug stillgelegt,

sowie ein Strafverfahren eingeleitet.









