OH-Wangels/ Zeugen gesucht: Diebstahl von 32 Baumstämmen

14. Februar 2019, 14:03 Uhr

Lübeck (ots) -



Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch (13.02.2019) kam es in der

Gemeinde Wangels, zwischen Weißenhaus und Hohenstein, zum Diebstahl

von 32 bereits abgesägten Baumstämmen - die Polizeistation Oldenburg

in Holstein bittet um Zeugenhinweise.



Der Tatort befindet sich an einem Radweg, der entlang der

Bundesstraße 202 verläuft. Die jeweils ca. 3 Meter langen Baumstämme

lagen gestapelt etwa 500 Meter östlich der Ortschaft Weißenhaus, nahe

des dortigen Umspannwerkes.



Erste polizeiliche Ermittlungen deuten auf den Abtransport mit

einem LKW. Der Gesamtwert des Holzes beträgt ca. 1.400EUR.



In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zur Tat oder

zum Verbleib der Baumstämme geben können, gebeten, sich unter der

Rufnummer 04361-10550 bei der Polizeistation Oldenburg in Holstein zu

melden.









