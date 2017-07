OH_Wangels / Weißenhaus / Feuer mit Gebäudeschaden

Lübeck (ots) - In einem als Ferienhaus genutzten Doppelhaus in der

Weißenhäuser Parkallee kam es am Samstagabend (22.07.17) zu einem

Feuer.



Um 20.27 Uhr wurde der Polizei in Oldenburg das Feuer in einer als

Ferienwohnung genutzten Doppelhaushälfte gemeldet. Am Einsatzort

stellten die Beamten fest, dass aus dem Schornstein der rechten

Haushälfte bereits offene Flammen schlugen. Ein Übergreifen auf den

Dachstuhl der linken Haushälfte konnte durch die Einsatzkräfte der

Feuerwehr nicht mehr verhindert werden.



Den Ermittlungen der Polizei zufolge war die rechte Haushälfte

erstmals nach erfolgter Kernsanierung wieder an Feriengäste

vermietet. Die linke Hälfte ist Dauervermietet.



Zirka 20 Minuten nach der Inbetriebnahme des Kamins durch die

Feriengäste hätten die Rauchmelder im Haus ausgelöst. Kurz danach

wurde festgestellt, dass Flammen aus dem Schornstein schlugen.



Sämtliche Bewohner der beiden Haushälften konnten das Doppelhaus

unversehrt verlassen und wurden zunächst in einer nahegelegenen

Hotel- und Ferienanlage untergebracht.



Das brandbetroffene Haus wurde von den Beamten des Zentralen

Kriminaldauerdienstes der Bezirkskriminalinspektion Lübeck

beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von der

Kriminalpolizeistelle Oldenburg durchgeführt.









