OH- Wangels / 4 getötete Katzenjunge

30. August 2019, 13:03 Uhr

Lübeck (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (29.08.) wurden

Beamte der Polizeistation Oldenburg in Holstein von Mitarbeitern des

Tierschutzvereins Heiligenhafen und Fehmarn informiert, dass offenbar

im Bereich der Gemeinde Wangels vier junge Katze ohne vernünftigen

Grund und offensichtlich auch nicht fachgerecht getötet wurden.

Dieses konnten die Polizisten gegen 17:20 Uhr bestätigt vorfinden.

Ein Tatverdächtiger ist zurzeit nicht bekannt. Es wird hinsichtlich

eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz ermittelt. Um die toten

Katzenjungen kümmert sich der Tierschutzverein.









