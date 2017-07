OH_Timmendorfer Strand / Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung

Lübeck (ots) - Am Montag (17.07.2017) kam es im Kreuzungsbereich

der B 76 und der Bergstraße zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Fünf Personen wurden leicht verletzt.



Ein mit vier Personen besetztes Wohnmobil aus Lüneburg befuhr die

Bäderrandstraße (B76) aus Richtung Niendorf kommend in Richtung

Scharbeutz. Die Fahrerin eines BMW 560 aus Ostholstein befuhr die

Bergstraße von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Bäderrandstraße

und beabsichtigte, über den dortigen Kreuzungsbereich geradeaus in

die Hauptstraße zu fahren.



Offenbar, weil der 29-jährige Fahrer des Fiat Wohnmobils das für

ihn geltende Rotlicht übersehen hatte, kam um 11.27 Uhr zu einem

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge auf der Kreuzung. Der Fahrer, die

25-jährige Beifahrerin und die 10- und 9-jährigen Kinder im Wohnmobil

sowie die 55-jährige Fahrerin des BMW wurden leicht verletzt. Mit

Ausnahme des 29-jährigen wurden alle Unfallbeteiligten in

nahegelegene Kliniken gebracht.



Die Bäderrandstraße wurde zum Zweck der Unfallaufnahme und der

Reinigung von den ausgelaufenen Betriebsstoffen bis 12.45 Uhr

zwischen der Strandallee und der Lübecker Straße komplett gesperrt.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden.









