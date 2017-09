OH_Timmendorfer Strand / Polizeibeamter durch Hundebiss verletzt

Lübeck (ots) - Nach einem gemeinsamen Trinkgelage sollte ein

obdachloses, stark alkoholisiertes Pärchen am Donnerstag (31.08.2017)

gegen 13.45 Uhr ein Privatgrundstück in der Friedrich-Bebensee-Straße

verlassen. Aufgrund der lautstarken Auseinandersetzung rief ein

Nachbar die Polizei.



Die Funkwagenbesatzungen der Polizeistationen Timmendorfer Strand

und Scharbeutz wurden mit wüsten Beleidigungen, Beschimpfungen und

aktivem Widerstand vonseiten des 26-jährigen Mannes konfrontiert.



Die 23-jährige Frau (vorläufiger Atemalkoholwert: 3,5 Promille)

schlief zunächst noch auf dem Rasen, wurde dann aber von dem

Geschreie ihres Partners und dem Gebelle ihrer Hunde wach und

versuchte immer wieder ohne Erfolg, sich aufzurichten und auf den

Beinen zu halten.



Aufgrund ihrer Alkoholisierung sollte sie mit einem Rettungswagen

einem Krankenhaus zugeführt werden. Der 26-jährige Mann (vorläufiger

Atemalkoholwert: 2,3 Promille) war mit dieser Maßnahme nicht

einverstanden, widersetzte sich allen Anordnungen und kam den Beamten

mit seinen aufgebrachten Hunden, an der langen Leine gehalten, immer

näher.



Im Zuge der Auseinandersetzung wurde ein Beamter der

Polizeistation Scharbeutz von einem der Hunde des Pärchens in den

linken Arm gebissen. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben

und ist bis auf weiteres nicht mehr dienstfähig.



Die Hunde des Pärchens wurden in die Obhut des Ordnungsamtes

Timmendorfer Strand übergeben. Die 23-jährige wurde in eine

nahegelegene Klinik überführt. Dem 26-jährigen wurde, nachdem die

Lage sich insgesamt etwas entspannt hatte, ein Platzverweis

ausgesprochen. Er wurde vor Ort entlassen.



Vonseiten der Polizeistation Timmendorfer Strand wurde ein

strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher

Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen

Vollstreckungsbeamte eingeleitet.









